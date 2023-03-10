الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣
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وزارة الخارجية العمانية ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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