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الخارجية العمانية: نأمل أن يساهم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

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