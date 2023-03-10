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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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وزير الخارجية الإيراني: عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى طبيعتها يوفر امكانيات هائلة لكلا البلدين والمنطقة والعالم
الخارجية العمانية: نأمل أن يساهم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة
وزارة الخارجية العمانية ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران
شمخاني في اتصاله بالسوداني: الجهود التي بذلتها بغداد لتوفير الأرضية من أجل توصل طهران والرياض الى اتفاق كانت قيمة للغاية
طهران والرياض يعربان في البيان المشترك عن امتنانهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما المباحثات بين الجانبين
شمخاني: التطلع إلى المستقبل في العلاقات الإيرانية السعودية سيؤدي إلى الاستقرار والأمن الإقليميين وزيادة التعاون بين دول الخليج الفارسي
شمخاني: المحادثات بين الرئيس الصيني والرئيس الإيراتني في لقائهما الأخير وفرت الأساس لتشكيل مفاوضات جديدة وجادة بين وفدي إيران والسعودية
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ونظيريه السعودي والصيني وقعوا في بكين على اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران
اتفاق بين ايران والسعودية على استئناف العلاقات وتبادل البعثات الدبلوماسية خلال الشهرين القادمين
اتفاق بين ايران والسعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية
الخارجية العمانية: نأمل أن يساهم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران في تعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقة
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش
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