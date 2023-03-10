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شاهد.. سيناريو التصعيد الاسرائيلي في الارضي المحتلة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

دعت القوى الوطنية والاسلامية في القدس المحتلة الى النفير العام واقامة الصلاة والاعتصام بخيمة الصمود ببلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك والتي شارك بها المئات من ابناء القدس وسط رفع حالة التأهب من قبل سلطات الاحتلال والتي عززت من تواجدها الامني بعد وقوع عملية تل ابيب الفدائية.

العالم - مراسلون

في التفاصيل.. مع وقع عملية تل ابيب والتي اوقعت عدد من الاصابات بصفوف المستوطنين نشرت قوات الاحتلال أعداد كبيرة من قواتها وعناصرها الشرطية بمختلف أرجاء الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة وفرضت طرقا أمني على محيط البلدة القديمة وابواب المسجد الاقصى المبارك في ظل رفع حالة التأهب داخل الكيان المحتل.

ووسط تلك الاجراءات الامنية شارك المئات من المقدسيين باعتصام وصلاة داخل خيمية الصمود بسلوان والتي دعت اليها القوى الوطنية والاسلامية بالقدس المحتلة للتصدي لمخطط هدم حي البستان وتهجير قاطنيه لصالح المستوطنين.

ومع أقتراب شهر رمضان المبارك أمر ما يعرف بوزير الامن بحكومة الاحتلال ينشر طوق أمني على مدينة القدس وبعدم منح أية تسهيلات لدخول أبناء الضفة الغربية للمسجد الاقصى المبارك وبتشديد الاجراءات الامنية ما ينذر بتفجر المشهد الفلسطيني ردا على تلك القرارات.

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