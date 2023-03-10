وزير الخارجية العراقي يتلقى اتصالاً من نظيره الإيراني

العالم - العراق

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا من نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان، قدم خلاله شكره للوزير والحكومة العراقية لتهيئة المباحثات مع السعودية خلال المدة الماضية".

وأضاف، أن" الطرفين بحثا خلال الاتصال أوضاع المنطقة".

ورحب العراق، اليوم الجمعة، باتفاق السعودية وإيران على فتح صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" وزارة الخارجية تعرب عن ترحيبها بالاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه بين المملكة العربيَّة السعوديَّة والجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين".

وأضاف البيان، أن" المساعي التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا الإطار، عبر استضافة بغداد لجولات الحوار بين الجانبين، وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات التي تلت عبر سلطنة عُمان وجمهوريَّة الصين الشعبيَّة، وصولاً للحظة الاتفاق، الذي سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين ويعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلّعات جميع الأطراف ويؤذن بتدشين مرحلة جديدة".