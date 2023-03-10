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وزير الخارجية الصيني: اتفاق السعودية وإيران في بكين نصر للسلام

وزير الخارجية الصيني: اتفاق السعودية وإيران في بكين نصر للسلام
الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الصيني تشين وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، اليوم الجمعة، أن "استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران «نصر» للحوار والسلام.

العالم - آسيا والباسفيك

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في اختتام الحوار بين السعودية وإيران إن استئناف العلاقات "أنباء طيبة عظيمة" في العالم المضطرب حاليا.

وأضاف وانغ أن الصين ستواصل لعب دور بناء في التعامل مع القضايا الشائكة في العالم اليوم وستظهر تحليها "بالمسؤولية" بصفتها دولة كبرى.

واتفقت السلطات الايرانية والسعودية على استئناف العلاقات الثنائية وإعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين.

وعقب عدة أيام من المفاوضات المكثفة بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين، تم التوصل اليوم الجمعة إلى اتفاق لاستئناف العلاقات بين البلدين، وذلك خلال حفل بتوقيع بيان مشترك بين إيران والسعودية والصين رسميا.

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