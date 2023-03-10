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أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اتصال هاتفي مع وزير المكتب السلطاني العماني يثمن جهود مسقط في مجال الحوار بين طهران والرياض

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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