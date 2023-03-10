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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: الاتفاق الإيراني السعودي سيغير المعادلات الإقليمية

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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المتحدث باسم حكومة إيران: الاتفاق الإيراني السعودي سيغير المعادلات الإقليمية