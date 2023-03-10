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وكالة الأنباء السعودية عن مستشار الأمن الوطني: إن المملكة تثمن ما توصلنا إليه ونأمل في مواصلة الحوار البناء

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

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