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بالفيديو..برلماني أسترالي يدعو بلاده لوقف التعامل مع كيان الاحتلال الصهيوني

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

دعا سناتور أسترالي، حكومة بلاده، إلى وقف أي تعامل مع كيان الاحتلال الصهيوني.

العالم - اوروبا

وتحدث النائب في البرلمان عن حزب "الخضر"، السناتور جوردن ستيل جون، خلال مداخلة تحت قبة البرلمان، عن التعامل مع كيان الاحتلال في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وطرح جون أسئلة على الحكومة، حول جدوى إبقاء تعاونها دون تغيير مع حكومة وجيش الاحتلال، في ظل حكومة يتربع عليها وزراء متطرفون أمثال إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريش.



وقال جون إن ما يقوم به سموتريش تحديدا في الضفة الغربية، هو تجاوز على كافة الأعراف الدولية، في مسألة التعدي على أراضي دولة أخرى.

ويعد السناتور جون من النواب الشبان في أستراليا، المعروفين بمواقفهم المنددة بالاحتلال الإسرائيلي، وبالاحتلال الأمريكي للعراق، وأفغانستان.



وينتمي جون وهو نائب شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة (مقعد)، إلى حزب "الخضر" الذي يعد ثالث أكبر الأحزاب في أستراليا.

ويتألف الحزب الذي يضم مجموعات ليبرالية ويسارية، من ثمانية أحزاب رئيسية، وينتمي إليه مجموعة كبيرة من المهاجرين إلى أستراليا.

يشار إلى أن العلاقات بين أستراليا والاحتلال الإسرائيلي نشأت مبكرا بعد نكبة 1948، وذلك كون موقف أستراليا السياسي تابع لبريطانيا التي منحت الاحتلال حقا في فلسطين.

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