ايران تدعم انفتاح العلاقات السورية مع باقي الدول

العالم - مراسلون

في زيارة تعتبر الاولى بعد كارثة الزلزال الذي ضرب سوريا وصل وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان إلى دمشق قادماً من تركيا محملاً برسائل تقرب وجهات النظر بين الجارين قدمها للرئيس بشار الأسد الذي استقبله والوفد المرافق له مرحبا الرئيس الأسد بانضمام ايران للاجتماعات المعنية في بناء الحوار بين دمشق وأنقرة.

وقال عبداللهيان:"کان لدينا لقاء موسعاً مع سيادة الرئيس د. بشار الأسد وکانت فرصة مغتنمة کي نعرب عن مواساتنا وتظافرنا مع الشعب السوري وکذلک نتحدث حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية. نحن نرحب بالانفتاح الاخير للعلاقات السورية مع بعض الدول".

الوزير عبداللهيان عبر عن تعاطفه ومواساته للشعب السوري بعد كارثة الزلزال المدمر وارتياح إيران للتقارب بين سوريا والدول العربية بما يصبّ في مصلحة اللمنطقة برمتها والتي شدد عليها الوزير المقداد خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الايراني مؤكداً على تفاؤل سوريا بالتطورات وسعيها لتطوير وتطبيع العلاقات في المنطقة.

وقال المقداد:"لاحظنا خلال اللقاء ان المواقف لدينا تجاه التطورات الاساسية في العالم اليوم هي مواقف متشابهة ان لم تکن متطابقة. کلانا متفائلان بهذه التطورات التي نسعی من خلالها الی تطبيع الاوضاع في المنطقة وخارج المنطقة والتفرغ لمقاومة السياسات التي تقوم بها "اسرائيل" ضد اهلنا في الجولان السوري المحتل".

وفي مطلع زيارته إلى سوريا اطلع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على الأضرار التي خلفها الزلزال في حي العسالية بمدينة جبلة، وأوضاع العائلات المتضررة المقيمة في مركز الإيواء بمدينة الأسد الرياضية باللاذقية مؤكداً على وقوف إيران مع الشعب السوري بكل الامكانيات المتاحة.

رسائل سياسية وانسانية حملها وزير الخارجية الايراني الی دمشق، مؤکداً علی دور ايران في المنطقة سياسياً اضافة الی وقوف ايران مع الشعب السوري في کافة الظروف.