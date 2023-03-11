رئيس بيلاروسيا يزور طهران غدا الاحد

العالم - ايران

وأعلنت رئاسة بيلاروسيا ، الجمعة ، أن الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" ، سيتوجه إلى طهران الأحد المقبل لاجراء محادثات مع نظيره الإيراني.

وكانت وكالة الأنباء البيلاروسية ، قد أعلنت مطلع مارس الجاري ، أن "ألكسندر لوكاشينكو" يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى طهران.

وفي وقت سابق ، قال لوكاشينكو في لقاء مع سعيد ياري ، سفير إيران في مينسك ، حول هذه الزيارة ، إنها زيارة مهمة من شأنها النهوض بمستوى العلاقات بين البلدين.

وكان الرئيس الايراني آية الله ابراهيم رئيسي قد التقى لوكاشينكو وتشاور معه في ايلول المنصرم في أوزبكستان.

وذكر آية الله رئيسي في ذلك اللقاء أنه تم إعداد خارطة الطريق للنهوض بمستوى التعاون بين طهران ومينسك ، واستعرض قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف المجالات ، لا سيما القضايا العلمية والتكنولوجية ، وقال: إيران على استعداد تام لتصدير البضائع والتعاون المشترك مع بيلاروسيا.

واعتبر رئيسي تسهيل العلاقات النقدية والمصرفية بين البلدين بأنه امر مهم وضروري وقال: لا مانع لإيران من تطوير العلاقات مع بيلاروسيا ، لا سيما في المجال الاقتصادي والتجاري.

بدوره أكد رئيس بيلاروسيا في اللقاء على أهمية وضع خارطة طريق لتحسين مستوى التعاون بين البلدين ، وأشار إلى أن بيلاروسيا وجمهورية إيران الإسلامية تربطهما علاقات جيدة للغاية مع بعضهما البعض ، ومع الأخذ في الاعتبار القدرات المتبادلة القائمة فانه يتعين أن تزيد هذه العلاقات.