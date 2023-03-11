القطاع الصناعي الايراني يسجل نموا بنسبة 5.1 بالمئة خلال 9 اشهر

العالم - ايران

وحسب تقرير وزارة الصناعة ، فإن نمو قطاع الصناعة في العام الايراني 1397 ه.ش (بدا في 21 اذار 2018) كان سلبيا بنسبة 8.2٪ ، وفي عام 1398 ه.ش (بدا في 21 اذار 2019) بلغ حوالي 0.7٪ وفي عام 1399 ه.ش (بدا في 1ذار 2020) كان 1.8٪. وفي عام 1400 ه.ش (بدا في 2021)، مع تغيير الحكومة وتحسين السياسات الصناعية ، ارتفع نمو هذا القطاع إلى 3.1٪ ، وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ارتفع نمو القطاع الصناعي إلى 5.1٪ ، وهو الأفضل من حيث الأداء منذ عام 1397 ه.ش لغاية الان.

وبحسب تقرير مركز الإحصاء ، بلغ النمو الموسمي للقطاع الصناعي هذا الخريف 5٪ ، بينما كان 2.9٪ في خريف العام السابق.

في المواسم الخمسة للحكومة الثالثة عشرة (خريف 1400 ه.ش حتى الآن) ، كان متوسط ​​النمو الفصلي للقطاع الصناعي 4.2٪. وفي الوقت نفسه ، في العقد الماضي ، خلال السنوات 1390 إلى 1399 ه.ش، كان متوسط ​​النمو الموسمي للقطاع الصناعي سالب 2.8 في المائة. في الحكومتين 11 و 12 ، كان متوسط ​​النمو الفصلي للقطاع الصناعي 1.7٪. بعبارة أخرى ، زاد النمو الموسمي للقطاع الصناعي في الحكومة الثالثة عشرة 2.5 مرة مقارنة بالحكومة السابقة.

كما أن نمو قطاع التعدين ، الذي كان سلبيا أو صفرا في السنوات القليلة الماضية ، تحول أخيرًا إلى إيجابي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ووصل إلى ما يقرب من 1٪. وزاد نمو قطاع التعدين إلى 2.7٪ في موسم الخريف ، وهو أمر غير مسبوق في السنوات القليلة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك ، نما تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الآلات ، وهو مؤشر مهم للاستثمار في قطاع الصناعة ، بنسبة 6.4٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، بينما نما بنسبة 4.3٪ في نفس الفترة من العام الماضي. . وفي الوقت نفسه ، واجه تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الآلات نموًا سلبيًا في معظم سنوات العقد الماضي.

ووصل مؤشر تصدير السلع والخدمات ، الذي كان سلبيا 6.8٪ في الأشهر التسعة الأولى من العام السابق ، إلى 22.4٪ هذا العام مسجلا رقما قياسيا جديدا.