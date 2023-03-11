عمليات تل أبيب.. مرحلة جديدة من المقاومة + فيديو

العالم – فلسطين

وفي حوار مع برنامج "مع الحدث" لقناة العالم الإخبارية أشار صالح أبوعزة إلى أن عام 2023 كانت فيه ميزة بأن جرائم الاحتلال ومجازره في جنين ونابلس وأريحا والقدس تم الرد عليها فلسطينيا على أكثر من مستوى وبأسرع وقت ممكن، وأوضح: بمعنى أن العامل الزمني لعب دورا كبيرا في العمليات الفدائية التي نفذت.. حيث رأينا حينما ارتكبت مجزرة مخيم جنين كان الرد بأقل من 24 ساعة في عملية خيري علقم.

ولفت إلى أن عملية تل أبيب الأخيرة قد أشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش إليها بعبارة دقيقة حين قال إن كتيبة جبع التي استشهد منها ثلاثة شهداء تم الرد عليها من إخوتنا في كتائب القسام، وبين أن: هذا يؤكد على مسألة نظرة فصائل المقاومة لضرورة تثبيت مشروع وحدة الساحات، ليس على المستوى الجغرافي فحسب بل على مستوى الوحدة بين فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف: نحن نعلم أنه منذ سبتمبر 2021 وبعد تحرر الأبطال الستة وتأسيس كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس كان النشاط العسكري الأبرز (كان هنالك نشاطات أخرى لفصائل المقاومة) ولكن كان النشاط الأبرز لسرايا القدس، ثم دخلت كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، والآن منذ بداية هذا العام كان هنالك نشاط ملحوظ لكتائب القسام في الضفة المحتلة.

ولفت إلى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية أعداد كبيرة من المقاومين داخل الضفة المحتلة، من عناصر وكوادر، حيث يكاد يكونون بالآلاف.. وأوضح: في اعتقادي أن حماس شعبيا موجودة في الضفة المحتلة بعناصرها وكوادرها وقياداتها، ولكن منذ عام 2007 تمت محاربتها بشكل خاص بعد الانقسام الذي حصل ما بين الضفة وغزة، الآن حينما نتحدث عن محاولة بعض الأطراف تغييب غزة وتغييب المقاومة في غزة ترد فصائل المقاومة الفلسطينية عبر "تفقيس" ساحات أخرى في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وبشأن قدرة فصائل المقاومة وقدرة حماس خلص صالح أبوعزة إلى القول إن حماس من أكبر فصائل المقاومة الفلسطينية، ولفت إلى أن اتخاذ حماس هذا القرار بالمضي قدما يعني ذلك أننا سنكون أمام مرحلة جديدة من المقاومة، لأننا اعتدنا على حركة حماس بعمليات نوعية ومميزة خلال الانتفاضة الثانية (بالإضافة طبعا إلى فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى)، ولكن حماس هي عصب المقاومة، وجود حماس في الضفة المحتلة بالإضافة إلى باقي فصائل المقاومة الفلسطينية سنكون بكل تأكيد أمام مرحلة جديدة سينظر إليها الاحتلال بخطورة.

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