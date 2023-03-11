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القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا

القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

أطلقت الشرطة الألمانية سراح الرهائن الذين تم احتجازهم لأكثر من 4 ساعات، واعتقلت الجاني في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد، حسبما أفادت سلطات الشرطة المحلية يوم الجمعة.

العالم - أوروبا

وقد اتخذ الجاني المُشتبه به عدة أشخاص كرهائن في صيدلية في حوالي الساعة 4:30 مساءً، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية "دي بي أيه".

وقد استغرقت العملية اللاحقة عدة ساعات قبل أن تدخل الشرطة الصيدلية في حوالي الساعة 9:10 مساءً، وتعتقل المشتبه به، بحسب شرطة كارلسروه.

وتشير النتائج الأولية إلى أن المبنى يخضع حاليا للتفتيش، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات.

يذكر أنه ذكرت صحيفة "شتوتغارتر ناخريشتن" المحلية أن " الجاني طالب من أجل إطلاق سراحهما فدية مليونية من رقم واحد، وهو ما يعني أن الرقم يتراوح بين مليون وحتى تسعة ملايين يورو".

في سياق منفصل أعلنت الشرطة الألمانية الجمعة مقتل ثمانية أشخاص في إطلاق نار استهدف ليل الخميس مركزا لشهود يهوه في هامبورغ بينهم مطلق النار المرجح “كما يبدو” وهو بحسب الصحافة عضو سابق في هذه الطائفة.

وقالت الشرطة إن هذا الشخص “أطلق النار على مشاركين في مراسم” صلوات نظمتها هذه المجموعة في مركزها في هامبورغ بشمال البلاد.

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القبض على الجاني بعد إطلاق سراح الرهائن في ألمانيا

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