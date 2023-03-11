شاهد.. ازاحة الستار عن طائرة ايرانية محلية الصنع

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في طهران ان الطراز الثاني من طائرة ياسين يختلف عن الطراز الاول، ففي الطراز الاول، حصل نجاح في تصميم وتصنيع هيكل المقاتلة والحصول علی تقنية الصناعات الجوية. لكن الطراز الثاني يتميز بالتطور في المجالات التخصصية والتكتيكية بالنسبة الی الطراز السابق.

وأشار الی تطور الصناعات المرتبطة بتصميم وصناعة الطائرة مثل كرسي الاقلاع والتقنيات الالكترونية للطائرة والمحرك وجرارات الهبوط باتت جزءاً من القدرات التي حصلت عليها ايران بعد تصميم و تصنيع هذه المقاتلة.

وأشار ايضاً الی رادار الأنواء الجوية المنصوب علی مقدم الطائرة مؤكداً انه نتيجة قدرات الشركات المعرفية الايرانية.

وتعتبر طائرة ياسين محلية الصنع بقطعات ايرانية تلتقط صور ثلاثية الابعاد وهناك جيلين منها ستدخل الخدمة قريباً.