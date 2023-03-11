برقية التهنئة من الأسد الى شي جين بينغ بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للصين

العالم-سوريا

وقال الرئيس الأسد في برقية التهنئة “يمنحني حدث إعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية الصين الشعبية الفرصة بأن أتقدم إليكم باسمي وباسم الشعب العربي السوري بخالص التهاني والتمنيات لبلادكم الصديقة بدوام الازدهار والرفعة”.

وأضاف الرئيس الأسد إنّ إجماع نواب الشعب الصيني على بقائكم في رأس السلطة، وكذلك رئيساً للجنة العسكرية المركزية إنما يدلّ على الأثر الملموس والإنجاز الواضح الذي استطعتم من خلال رؤاكم الواضحة وعملكم المتفاني أن تحققوه في المسار المتصاعد والمزدهر للتنمية التي شهدتها الصين خلال السنوات الماضية، وامتلاكها لعوامل قوة جعلتها مركز ثقل تتطلع إليه كلّ الشعوب التي تشترك معكم في الإيمان بمبادئ الحق والخير والعدالة، وعامل أمان يسعى ويعمل لنشر السلام والاستقرار في العالم مقابل دول وسياسات تنطلق من مصالح ضيقة لنشر الفوضى والحروب وتكريس حالة اللا توازن في العالم.

وتابع الرئيس الأسد: لطالما كانت علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين سورية والصين مصدر اعتزاز للشعب السوري، وقد كان للتعاون الثنائي المشترك في العديد من المجالات أثر كبير في تعزيز هذه العلاقات وانعكاس عملي أسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين، ونحن دائماً حريصون على مواصلة العمل الحثيث معكم من أجل الاستمرار في النهوض بهذه العلاقات وتطويرها وفتح آفاق جديدة لها.

وختم الرئيس الأسد برقيته بالقول: أجدّد لكم تهانينا وكلّنا ثقة بأنّ جمهورية الصين الشعبية ستشهد تحت قيادتكم فصلاً جديداً من النجاحات والإنجازات على جميع المستويات، مع تمنياتي لكم شخصياً بدوام الصحة والخير والهناء.