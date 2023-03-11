وقوف النقابيين التقدميين التشيك إلى جانب سورية في الدفاع عن سيادتها

العالم-سوريا

وشدد أمين السر التنفيذي للتجمع التشيكي مارتين بيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم، على ضرورة إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، وإنهاء الاحتلال الأمريكي لجزء من أراضيها.

وقال بيتش: إن النقابيين التشيك يدعمون كل الجهود التي تبذلها سورية لإنهاء ما تتعرض له، ولا سيما ما يتعلق بإنهاء الحصار، والعقوبات التي تفرضها الدول الغربية عليها.

وأدان بيتش العدوان الإسرائيلي على مطار حلب الدولي، مؤكداً أنه يشكل إرهاب دولة، ولا يمكن قبوله على الإطلاق، مشيراً إلى أن الكيان الإسرائيلي يستغل الوضع الإنساني بعد الزلزال المدمر الذي تعرضت له ورية بالتصعيد ضدها.

وكان العدو الإسرائيلي استهدف في عدوانه فجر السابع من الشهر الجاري مطار حلب الدولي، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، ليعود المطار لاحقاً إلى العمل بعد إصلاح أضرار العدوان.