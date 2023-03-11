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الإمارات: عودة العلاقات السعودية الإيرانية خطوة هامة لاستقرار وازدهار المنطقة

الإمارات: عودة العلاقات السعودية الإيرانية خطوة هامة لاستقرار وازدهار المنطقة
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

اعتبر وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأن عودة العلاقات بين ‫السعودية وإيران‬ خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار والازدهار.

العالم - الإمارات

وجاء الرد الإماراتي بعد إعلان السعودية وإيران عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتي البلدين وممثلياتهما خلال شهرين، برعاية صينية أمس الجمعة.

وصدر بيان ثلاثي مشترك أمس عن البلدين ودولة الوساطة، الصين، تضمن تأكيد البلدين احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا على أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء.

وتضمن الاتفاق تفعيل جميع الاتفاقيات المشتركة بين الدولتين، ومنها اتفاقية التعاون الأمني، واتفاقية التعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وشدد البيان على أن قرار استئناف العلاقات بين البلدين جاء نتاج استجابة لمبادرة من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورغبة قيادتي البلدين في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية.

وكان مستشار رئيس الإمارات الدبلوماسي الدكتور أنور قرقاش قال في وقت سابق «نرحب بالاتفاق بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ونثمن الدور الصيني في هذا الشأن. الإمارات مؤمنة بأهمية التواصل الإيجابي والحوار بين دول المنطقة نحو ترسيخ مفاهيم حسن الجوار والانطلاق من أرضية مشتركة لبناء مستقبل أكثر استقراراً للجميع».

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