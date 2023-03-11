انقسامات حادة ومواجهات مع الشرطة في تل أبيب

العالم - انقلاب الصورة

كان هذا نتيجة اشمئزازهم من مشروع مثير للجدل لغيير النظام القضائي الاسرائيلي.

وقال احد المتظاهرون:"ثلاثون عاماً حاربت من أجل هذا البلد، حان الوقت الان للقتال ضد استبداد هذا الدكتاتور وهذا القانون لن يمر علی الاطلاق.. أبداً".

وقالت متظاهرة اسرائيلية:"لقد اغلقنا الطرق المرورية في جميع أنحاء البلاد علی أمل ان تدرك الحكومة اننا جادون للغاية وسوف نستخدم كل قوتنا لتغيير الوضع السيء الحالي".

فيما اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بان التظاهرات، شهدت ما وصفه بتجاوز الخطوط الحمراء من قبل مجموعات اعتبرها متطرفة وهاجم نتنياهو قيام المتظاهرين باغلاق الطرقات والاعتداء علی الشرطة مشيراً الی ان ذلك ليس بالطريق الشرعي للتعبير عن الرأي.

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https://www.alalam.ir/news/6562328