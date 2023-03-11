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مستوى غير مسبوق .. انتاج الغاز الايراني يتخطى عتبة المليار متر مكعب

مستوى غير مسبوق .. انتاج الغاز الايراني يتخطى عتبة المليار متر مكعب
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط الايراني جواد أوجي، أن حجم انتاج الغاز سجل مستوى قياسيا غير مسبوق بتخطيه المليار متر مكعب يوميا.

العالم - ايران

وأوضح " أوجي " في مداخلة مع التلفزيون تابعتها "فارس" اليوم السبت، أن هذه السنة (بدأت 21 مارس/آذار 2022) تم تحطيم رقم قياسي في معالجة الغاز بـ 21 محطة بالبلاد وأن حجم انتاج ونقل الغاز تخطى مستوى المليار متر مكعب ( يوميا).

وأستدرك أن هذا المستوى غير مسبوق وأن عملية الانتاج والمعالجة ونقل الغاز لم تتوقف ولا لحظة لغاية الان.

وبيّن أن السنة ولتوفير الوقود السائل بالبلاد تم تأمين 1.8 مليار لتر من النفط الابيض، وزيادة 20 مليون متر مكعب لانتاج الغاز ، وأن استهلاك الغاز بلغ 700 مليون متر مكعب يوميا وهو رقم قياسي، وقد تم اجتياز فصل الشتاء بأقل التحديات.

وأضاف لدينا 27 مليون مشترك بالغاز، باستثناء 90 الف شخص في "تربت جام" ( شمال شرق) منهم 17 الف مشترك واجهوا مشاكل في فصل الشتاء، حيث تم تزويدهم بأجهزة تدفئة نفطية وكهربائية.

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مستوى غير مسبوق .. انتاج الغاز الايراني يتخطى عتبة المليار متر مكعب

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