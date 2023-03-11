مقتل 310 عسكريين أوكرانيين في مختلف الاتجاهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة

العالم - روسيا

وجاء في بيان الدفاع الروسية، اليوم السبت "تم القضاء على أكثر من 140 عسكريا أوكرانيا... خلال يوم واحد في اتجاه دونيتسك".

وتابعت، كما "قتل نحو 50 عسكريا أوكرانيا، وتدمير 3 مركبات مصفحة، في اتجاه خيرسون".

وأضافت الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي 11 طائرة أوكرانية دون طيار و4 قذائف MLRS و 4 صواريخ مضادة للرادار من طراز "هيمارس"

هذا وكشف مصدر روسي مطلع ، أن المدفعية الروسية استهدفت تجمعا لوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من خيرسون ليلا.

وقال المصدر للوكالة: "ضربات المدفعية الروسية استطاعت تدمير عشرات المركبات والمصفحات والدبابات الأوكرانية المركونة في منطقة أنتونوفكا".

وأضاف المصدر خسائر الاوكرانية بلغت ثماني سيارات و18 قتيلا من جنود القوات المسلحة الأوكرانية وعشرة جرحى، لافتا إلى أنه " تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي من طراز M777 عيار 155 ملم مع كل طاقمه".

وفي الوقت نفسه، تواصل القوات الأوكرانية قصف مناطق الضفة اليسرى لمنطقة خيرسون - كاخوفكا ونوفايا كاخوفكا وأليشكي والقرى المجاورة. وبحسب خدمات الطوارئ في المنطقة، أطلقت قرابة 50 قذيفة خلال الليل.