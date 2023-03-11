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السفير الايراني لدى روسيا : جزء كبير من الاضطهاد في العالم ينبع من سياسات امريكا الاحادية

السفير الايراني لدى روسيا : جزء كبير من الاضطهاد في العالم ينبع من سياسات امريكا الاحادية
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

عزا سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى روسيا "كاظم جلالي"، جزءا كبيرا من الاضطهاد والجور في العالم، الى السياسات احادية الجانب للغرب وامريكا.

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة "السفير جلالي"، خلال ندوة "النظام العالمي الجديد ومواجهة النزعات الاحادية"، التي نظمها معهد الدراسات الشرق اوسطية في روسيا اليوم السبت.

واستعرض، السفير الايراني في هذا السياق، ممارسات الولايات المتحدة الامريكية والغرب، الظالمة ونتائج هجماتها التي طالت العراق وافغانستان، ودورها في زعزعة الاستقرار داخل سوريا واليمن وفلسطين.

كما قدم شرحا للتداعيات السلبية المترتبة على السلام والامن والرخاء والعدالة في انحاء العالم.

وفي جانب اخر من كلمته خلال الندوة، نوه جلالي بالسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، "القائمة على مواجهة النزعات الاحادية من جانب امريكا واسهامها في تعزيز التعددية القطبية داخل المجتمع الدولي".

ومضىى الى القول، انه من منظار ايران فإن اللجوء الى الاليات الاحادية على حساب الدول المستقلة، يشكل اكبر تهديد يطال العالم اليوم.

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