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سقوط حصانة الدولة في البحرين

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج "حديث البحرين"، موضوع تجسس النظام في البحرين على المعارضين ولاسيما في الخارج يدل على أنه أطلق سياسة قمعية تتعدى حدود هذه المملكة الصغيرة إلى حيث يوجد أي ناشط أو صاحب رأي بحريني ما يعني أن البحرينيين المعارضين أينما كانوا باتوا على قوائم النظام الأمنية.

العالم حديث البحرين

وقد أشارت المقررة الأممية المعنية بالحق بالخصوصية الى تجسس البحرين على المعارضين، ولكن المسألة الأخطر هي استخدام البحرين لبرامج التجسس من أجل الوصول الى المعلومات الخاصة ما يشكل انتهاكا للخصوصية.

وما محاولة النظام في البحرين التلاطي وراء حصانة الدولة لتبرير التجسس سوى محاولة فاشلة أحبطتها المحكمة العليا في لندن عبر قرار تاريخي رفضت فيه ادعاءات البحرين بشأن حصانتها كدولة في مواجهة دعوى قضائية رفعها ضدها أخيرا معارضان بحرينيان.

ويذكر أن منظمة "سمكس" الحكومية أشارت الى رفض المحكمة العليا في بريطانيا استقدام الحكومة البحرينية حصانة الدولة للامتناع عن الدعوى المرفوعة عليها من قبل معارضين بحرينيين هما سعيد الشهابي وموسى عبد علي.

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج"حديث البحرين"مع الضيفين:

- أمين عام حركة أحرار البحرين د. سعيد الشهابي من لندن

-القيادي في المعارضة البحرينية السيد مهدي الموسوي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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