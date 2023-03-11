بيان الخارجية بخصوص اتفاقية استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

العالم - ايران

وتابع البيان : من خلال هذه المبادرة ، أظهرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزمها الجاد في اتجاه تأمين مصالح الشعب الإيراني وكذلك الدول الإسلامية وأصدقائها وجيرانها في المنطقة ، وكذلك استخدام القدرات الإقليمية - تحقيق وتعزيز السلام والاستقرار الشاملين ، وتأمين المصالح المشتركة والجماعية لحكومات ودول المنطقة ، ورسمت خطوات فاعلة وأمامية.

وأعربت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية عن ثقتها بدور هذه الاتفاقية وآثارها الإيجابية في تأمين المصالح المشتركة لشعبتي إيران والسعودية ودول أخرى في المنطقة ، وترى أنه من الضروري مبادرة واستضافة ودور جمهورية الصين الشعبية في تحقيق هذه الاتفاقية وكذلك تقدير الدور الفعال للحكومات الصديقة والمجاورة والعراق وسلطنة عمان في هذا المجال.