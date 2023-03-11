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بيان الخارجية بخصوص اتفاقية استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

بيان الخارجية بخصوص اتفاقية استئناف العلاقات بين إيران والسعودية
السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

اصدر الحارجية الايرانية بيانا اشارت فيه الى ان السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حكومة معالي الدكتور إبراهيم رئيسي، في التطبيق العملي لعقيدة السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الديناميكية والتفاعل الذكي ، وفي اتجاه تجسيد سياسة الجوار وإتمامها. الخطوات السابقة الفعالة ، اتخذت خطوة مهمة أخرى ، فنتيجة مفاوضات مكثفة وعملية ، تم التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على مسار طبيعي.

العالم - ايران

وتابع البيان : من خلال هذه المبادرة ، أظهرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عزمها الجاد في اتجاه تأمين مصالح الشعب الإيراني وكذلك الدول الإسلامية وأصدقائها وجيرانها في المنطقة ، وكذلك استخدام القدرات الإقليمية - تحقيق وتعزيز السلام والاستقرار الشاملين ، وتأمين المصالح المشتركة والجماعية لحكومات ودول المنطقة ، ورسمت خطوات فاعلة وأمامية.

وأعربت وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية عن ثقتها بدور هذه الاتفاقية وآثارها الإيجابية في تأمين المصالح المشتركة لشعبتي إيران والسعودية ودول أخرى في المنطقة ، وترى أنه من الضروري مبادرة واستضافة ودور جمهورية الصين الشعبية في تحقيق هذه الاتفاقية وكذلك تقدير الدور الفعال للحكومات الصديقة والمجاورة والعراق وسلطنة عمان في هذا المجال.

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بيان الخارجية بخصوص اتفاقية استئناف العلاقات بين إيران والسعودية

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