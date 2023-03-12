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فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل

فرنسا.. مجلس الشيوخ يصادق على قانون تعديل نظام التقاعد المثير للجدل
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، ليل السبت/الأحد، على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد الذي أثار احتجاجات في كافة أنحاء البلاد.

العالم - أوروبا

وبحسب وكالة فرانس برس، "صادق مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون تعديل نظام التقاعد بموافقة 195 صوتا ومعارضة 112".

وفي وقت سابق، عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، في تأخير سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.

ويوم السبت، تظاهر أكثر 368 ألف شخص في أنحاء فرنسا، احتجاجا على خطة إصلاح نظام التقاعد الذي سعى الرئيس إيمانويل ماكرون لتطبيقه، وفقا لأرقام وزارة الداخلية.

وهذا العدد أقل من الـ 700 ألف شخص، الذي قال الاتحاد إنهم خرجوا إلى شوارع باريس يوم الثلاثاء الماضي، عندما تظاهر مليون شخص في أنحاء البلاد.

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