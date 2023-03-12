إيران: استئناف العلاقات مع السعودية يُسرِّع الوصول للهدنة في اليمن

العالم - إيران

وقالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة يوم السبت بالتوقيت المحلي: العلاقات الإيرانية السعودية مهمة على ثلاثة مستويات؛ ثنائية وإقليمية ودولية.

وأضافت: إن استئناف العلاقات السياسية بين البلدين سيكون ايجابيا على جميع المستويات الثلاثة، بما في ذلك المنطقة والعالم الإسلامي.

وقالت "يبدو أن استئناف العلاقات السياسية بين إيران والسعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن وبدء حوار الشعب اليمني وتشكيل حكومة وطنية شاملة في هذا البلد".

وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية أمس السبت بيانا حول الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية.

وجاء في هذا البيان: إن السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل حكومة السيد الدكتور إبراهيم رئيسي اتخذت خطوة مهمة في سياق التطبيق العملي لعقيدة السياسة الخارجية المتوازنة والدبلوماسية الديناميكية والتفاعل الذكي، وفي اتجاه تجسيد سياسة الجوار واستكمال الخطوات الفعالة السابقة ونتيجة لمفاوضات مكثفة وعملية تم التوصل إلى اتفاق بكين لوضع العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية على مسارها الطبيعي.

وأضاف البيان: أظهرت حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بهذه المبادرة أنها على طريق تأمين مصالح الشعب الإيراني وكذلك الشعوب المسلمة والأصدقاء والجيران في المنطقة، وكذلك استخدام الطاقات الإقليمية عازمة جديا لتحقيق وترسيخ السلام والاستقرار الشاملين، وتأمين المصالح المشتركة والجماعية لحكومات وشعوب المنطقة وخططت لاتخاذ خطوات فعالة إلى الأمام.

وجاء في البيان المذكور: إن وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية، تعرب عن ثقتها في الدور والآثار الإيجابية لهذا الاتفاق في تأمين المصالح المشتركة لشعبي إيران والسعودية وباقي شعوب المنطقة، وترى من الواجب أن تعرب عن تقديرها لمبادرة الصين واستضافتها ودورها في تحقيق هذا الاتفاق وكذلك للدور الفعال للحكومات الصديقة والجارة العراق وسلطنة عمان في هذا المجال.

وعقب زيارة الرئيس الإيراني السيدإبراهيم رئيسي إلى بكين قبل فترة، أجرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في بكين مفاوضات مكثفة مع نظيره السعودي بدءا من يوم الإثنين 15 مارس الجاري، بهدف متابعة اتفاقات زيارة رئيس الجمهورية، ومن أجل التوصل إلى حل نهائي للقضايا بين طهران والرياض.

وأكّدت كل من الصين وإيران والسعودية في بيان ثلاثي مشترك "استجابة لمبادرة كريمة من الرئيس الصيني شي جين بينغ جرت في الفترة من 6 - 10 آذار 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي البلدين برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في السعودية مساعد بن محمد العيبان، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران الأدميرال علي شمخاني".

ولفتت الدول المعنية إلى أنه "تم توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما".