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مواقع التواصل ترحب باستئناف العلاقات بين طهران والرياض

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع الاتفاق التاريخي بين ايران و السعودية علی استئناف العلاقات.

العالم - ايران

وعقب عدة أيام من المفاوضات المكثفة بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ونظيره السعودي في بكين، تم التوصل إلى اتفاق تاريخي لاستئناف العلاقات بين ايران و السعودية، وذلك خلال حفل بتوقيع بيان مشترك بين الجانبين برعاية صينية.

وجاء في تغريدة علی حساب "المواطن فواز البحر":"السفير الصيني في طهران يكتب بالفارسية: حقق الحوار بين إيران والسعودية في بكين إنجازات مهمة وأعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. هذا انتصار للحوار والسلام".

اما حساب "وجهة نظر" فغرد کاتباً:"وسائل إعلام إسرائيلية: الاتفاق بين إيران والسعودية يرسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وقد يبعث الحياة في الاتصالات لاتفاق نووي جديد".

وکتبت "شبكة فلسطين":"الإعلام العبري يبدي قلقا عميقا ومخاوف من عودة العلاقات السعودية الإيرانية، واصفا التوصل إلى اتفاق بين إيران والسعودية بمثابة فشل لــ "إسرائيل".

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