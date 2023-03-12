الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

حقائق لا يعرفها الكثيرون عن 'البيض البودرة'

حقائق لا يعرفها الكثيرون عن 'البيض البودرة'
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

ربما يأنف بعض الأشخاص من تناول "البيض البودرة"، أو ما يطلق عليه مسحوق البيض، على اعتبار أنه غير مألوف وربما يكون ضارا حسب اعتقادهم.

العالم - منوعات

لكن موقع "ليف سترونغ"، يؤكد أنه ورغم احتواء هذا النوع من الطعام على نسبة عالية من الكوليسترول، ويفتقد لبعض الفيتامينات الموجودة في البيض الطبيعي المعروف، إلا أنه يحتوي على العديد من الفوائد.

من تلك الفوائد أنه يقوي العظام، ويحميها من الكسور، ويسهم في الحفاظ على الأسنان أيضا، وذلك لاحتوائه على ما يصل إلى 13 % من الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان يوميا.

ومع حفاظه على العظام يحتوي هذا النوع على 21.07 غرام لكل وجبة من البروتين، وهو ما يحتاجه الجسم لبناء عضلاته وتقويتها، والتئام الجروح.

أيضا فإن هذا النوع من البيض "البودرة"، يناسب كثيرا متبعي بعض الأنظمة الغذائية، وذلك بسبب احتوائه على سعرات حرارية منخفضة، تصل في الوجبة الواحدة منه إلى 357 سعرا حراريا.

إضافة لذلك، فإن البيض البودرة يحتوي على 286 من البوتاسيوم، وهو ما يحتاجه الجسم لتنشيط الدورة الدموية وتعزيز صحة القلب، والحفاظ على توازن السوائل في الجسم.

وبعيدا عن البيض العادي، فإن هذا النوع من البودرة ينفرد بعدد من الخصائص، منها صلاحيته الطويلة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى عام أو يزيد، بشرط تبريده.

وهذه الصلاحية جعلته أقل عرضة للتلوث إذا ما قورن بالعادي، الذي يفسد، بمجرد حدوث كسر في قشرته الخارجية.

روابط ذات صلة

هل أكل البيض النيء سيء فعلا؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مساعد الرئيس الإيراني: تبادل السفراء مع السعودية خلال الشهرين المقبلين

رئيس برلمان لبنان يشيد بالاتفاق بين إيران والسعودية

أنباء عن استشهاد 3 شبان واعتقال رابع باشتباك قرب نابلس

شاهد مظاهرات ليلية ضد نتنياهو تعم مجمعات استيطانية للاحتلال

بالفيديو: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي بمحيط مدينة مصياف

إجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والعراق يعقد اليوم في بغداد