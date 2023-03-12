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كوريا الشماليّة تقرر اتّخاذ "خطوات عمليّة مهمّة" ردعية قبل يوم من بدء سيئول وواشنطن أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ خمس سنوات

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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