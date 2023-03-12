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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي بمحيط مدينة مصياف

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم في سوريا ان الدفاعات الجوية السورية تصدت صباح اليوم الأحد، لعدوان اسرائيلي بمحيط مدينة مصياف من الجهة الغربية بريف حماة الغربي.

وأضاف مراسلنا ان اصوات انفجارات سمعت بمحيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي.

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان عدوانا إسرائيليا استهدف صباح اليوم بعض المواقع في ريف منطقة مصياف بريف حماة.

وذكرت الوكالة أن العدوان الاسرائيلي أسفر عن جرح ثلاثة عسكريين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية.

وتبعد مصياف عن حماة نحو 48 كم، وهي مدينة محاطة بعدة جبال.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات متكررة على مناطق مختلفة في سوريا، توقع بعضها خسائر بالأرواح، إضافة إلى الأضرار المادية الكبيرة والمتوسطة.

والأسبوع الماضي، شن الاحتلال غارات على مدينة حلب، أخرجت مطارها الدولي عن الخدمة بضعة أيام.

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