مساعد الرئيس الإيراني: تبادل السفراء مع السعودية خلال الشهرين المقبلين

العالم - إيران

وفي حديث للتلفزيون الإيراني بيّن حسيني أن البلدين اتفقا على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وتبادل السفراء والعلاقات الدبلوماسية خلال الشهرين المقبلين.

وأعتبر أن: إيران الإسلامية والسعودية القوتين الكبيرتين في المنطقة خاصة والأخيرة تحظى بأهمية لدى دول الخليج الفارسي، وإن التعاون بين طهران والرياض من شأنه أن يؤدي دورا فاعلا في المجالات الأمنية والاقتصادية والسياسية.

وتابع قائلا: إن قرار الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو التعاون مع دول المنطقة، وخاصة أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الحالية في تعزيز التعاون مع الدول الجارة قد أثمر عن نتائج إيجابية.

وشدد حسيني على أن إيران حصلت على رد جيد من سياستها هذه في تعزيز العلاقات مع دول الجوار، مؤكدا أن الاتفاق بين طهران والرياض واجه ترحيبا كثيرا من الدول المجاورة.