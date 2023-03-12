شاهد.. مراسل قناة العالم يدخل غرفة الأخبار

العالم - خاص قناة العالم

وفي مبادرة لطيفة قام مراسل قناة العالم في طهران، محمد باقر علي بجولة في غرفة الاخبار والتي تعتبر قلب قناة العالم النابض، ليتحدث مع رئيس تحرير قناة العالم سمير شوهاني.

وأكد شوهاني ان قناة العالم تتميز بكادر واسع الجنسيات يشمل محررين ورؤساء تحرير ومذيعين من سوريا، والعراق، والسودان، ولبنان، واليمن، والسودان.

وأوضح ان لقناة العالم مكاتب متعددة في شتی البلدان لاسيما في فلسطين، والسودان، والمغرب، وموريتانيا، ولبنان، وتركيا، وافغانستان، وباكستان، والعراق ومناطق اخری.

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