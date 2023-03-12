الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣
٠٨:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف: تدخل الاجانب هو سبب الخلافات في المنطقة

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

کنعاني: متشدقو حقوق الانسان يقدمون دروسا لا يعملون بها

شاهد بالفيديو.. مذيع قناة العالم يکشف عن ذکريات طريفة حين تقديم الاخبار

الرئيس التونسي يؤكد بقاء الصحافة الورقية

اوكرانيا تقصف المناطق المدنية في دونيتسك بأسلحة الناتو

عودة رفات 69 شهيدا إيرانیا عبر منفذ شلامجة الحدودي

شاهد بالفيديو.. مذيعة سورية تسرد قصة التحاقها بقناة العالم علی الهواء