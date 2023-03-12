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مذيع قناة العالم يکشف عن ذکريات طريفة حين تقديم الاخبار

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

تحدث مذيع قناة العالم حيدر زيبرم عن إحدی ذكرياته الطريفة عند تقديم الاخبار.

العالم - خاص بالعالم

وبينما تحتفل قناة العالم بالذكری العشرين لانطلاقتها، سرد مذيع قناة العالم حيدر زيبرم أحد ذكرياته مع المذيعة السابقة كفاية دغاغلة.

وأشار زيبرم الی ان المذيعين حسين عزالدين وكفاية دغاغلة انهيا تقديم الاخبار السياسية وانتقلا الی الاخبار الرياضية، فبدأ بتقديم الاخبار الرياضة وعند نهاية الاخبار الرياضية أراد الانتقال الی كفاية دغاغلة لكنها نسي اسم المذيعة.

وأوضح حیدر زيبرم ضاحكاً ان حسين عزالدين، قام بمبادرة مضحكة فعرف نفسه ثم عرف كفاية دغاغلة له وللمشاهدين.

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