السوداني يطلق مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة بعموم العراق

العالم - العراق

وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مؤتمر العراق للمناخ بمحافظة البصرة لمناقشة تأثيرات التغير المناخي وايجاد الحلول لخلق بيئة أفضل".



وذكر السوداني، أن "مؤتمر المناخ هو انطلاقة فعلية للعمل على تحسينه من خلال الخطط المدروسة والمتطورة لمكافحة التصحر وكذلك توقع اتفاقية كبير لمنع حرق الغاز في البصرة لمكافة التلوث".

وأطلق السوداني، "مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق".

وأشار السوداني إلى، أن "البصرة ستمنح الاولوية لتنفيذ مشاريع مكافحة التصحر ووقف التلوث ومجلس الوزراء سيتابع تنفيذ تلك المشاريع بتعاون دولي".

