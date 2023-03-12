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في ذكرى تأسيسها .. ماذا قال الإعلاميين العرب في قناة العالم الاخبارية؟

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

تحتفل قناة العالم الإخبارية اليوم الأحد المصادف 12 مارس بالذكرى العشرين لتأسيسها، حيث كان العطاء والصدق والشافية العنوان الأبرز لمسيرتها المهنية، بوجود كوكبة من الإعلاميين اللامعين من كافة أنحاء البلد العربي لنقل الخبر من قلب الحدث.

العالم - خاص بالعالم

وقال مدير مكتب قناة العالم الإخبارية في سوريا حسام زيدان، إن مؤسسة الإذاعة التلفزيون الإيراني، تتميز بتغطيتها للوقائع من قلب الحدث بنهج محور المقاومة، وكذلك بقنوات ناطقة بعدة لغات ومشيرا إلى أن بهذه المواصفات، بالثبات على المبادئ والقيم الإسلامية وصل صدى صوتها ليس فقط إلى كافة المنطقة، بل استطاع الوصول إلى أميركا الجنوبية وأوروبا.

بدورها قالت حنان ضيا الإعلامية اللبنانية القديرة ومقدمة برنامج نوافذ على شاشة قناة العالم، إن الإعلامي عندما يجد نفسه فرد من أسرة تتكون من مجموعة قنوات وإعلاميين بمختلف الجنسيات، يجعله أن يشعر بالفخر وخطوة ليجانبه نحو التميز في العالم الإعلامي.

وأضافت، أنها تفاجأت عند مجئها الى طهران باقامة مهرجان الصبح للانتاج الخارجي لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون الايراني والتكريم والجوائز المقدمة في هذا المهرجان.

وأشارت حنان ضيا إلى أن رسالة الإعلام المقاومة رسالة سامية، لهذا تواجه تحديات كبيرة، موضحة أن مسيرة الإعلامي المقاوم تسير على الأشواك في عالم يسوده التحريف والتضليل للواقع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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