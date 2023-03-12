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ميقاتي: التوافق السعودي الإيراني سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها

ميقاتي: التوافق السعودي الإيراني سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن ارتياح بلاده حيال التطورات الأخيرة في ملف العلاقات السعودية الإيرانية، وأكد تأييد لبنان لأي مسار توافقي في المنطقة.

العالم - إيران

وأوضح ميقاتي لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المملكة العربية السعودية طرف ذو نفوذ قوي في المنطقة العربية، تمتلك ثقلا عربيا وإسلاميا وإقليميا واسعا، وأن التوافق في العلاقات السعودية الإيرانية، سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها، ومن ضمنها لبنان.

وشدد ميقاتي على أن التهدئة، ووقف التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، من شأنهما أن يسهما في رفع مستوى التنمية وبناء الإنسان.

وأضاف ميقاتي أن "تطورات العلاقات السعودية الإيرانية، فرصة لكي نتنفس في المنطقة وننظر إلى الأمام".

وألمح ميقاتي، بأنه لا يربط بين تطور العلاقات السعودية الإيرانية، وتأثيرها على المنطقة العربية بملف الانتخابات الرئاسية اللبنانية، إلا أنه يلجأ إلى "الواقعية السياسية"، التي تقول إنه إذا ارتاح الخارج "الوطن العربي" يرتاح لبنان.

وأكد ميقاتي تأييده لكلام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حول الملف الرئاسي، قائلا: "نحن كلبنانيين علينا ألا ننتظر الخارج، وأن نقوم بواجبنا في انتخاب رئيس للجمهورية وبناء المؤسسات الوطنية، والشروع في حل مشاكلنا الكثيرة والكبيرة".

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، التي قطعت منذ العام 2016.

ووفقا للبيان الثلاثي "السعودي الإيراني الصيني"، فقد جرى الاتفاق السعودي الإيراني بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ لتطوير علاقات حسن الجوار بين الرياض وطهران.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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