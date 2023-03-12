التجارة غير النفطية بين إيران وأعضاء 'شانغهاي' تلامس 39 مليار دولار

العالم - إيران

وأوضح روح الله لطيفي في تصريح بالتزامن مع انعقاد اجتماع منظمة شانغهاي في الهند السبت، أن التجارة غير النفطية بين إيران (عضو) وأعضاء شانغهاي الآخرين قد سجلت أكثر من 50.603 مليون طن بقيمة 38.829 مليار دولار في الشهور الـ11 الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 19 فبراير/شباط 2023.

وأشار أن إيران صدرت خلال هذه الفترة لدول المنظمة، 41.703 مليون طن من السلع بقيمة 19.613 مليار دولار بنمو كمي 2% وسعري 6.4%عن الفترة المناظرة السابقة، بالمقابل استوردت 8.9 مليون طن بقيمة 19.216 مليار دولار بنمو كمي 7.7% وسعري 33.4%.

وحول الأسواق الخمسة الرئيسية في تصدير السلع الإيرانية للدول الأعضاء، بيّن لطيفي أنه تم تصدير بضائع بقيمة 13.526 مليار دولار إلى الصين و1.919 مليار إلى الهند، وأفغانستان 1.481 مليار دولار وباكستان 1.315 مليار وروسيا 673 مليون دولار.

وحول الصادرات لبقية الأعضاء أكد المتحدث أن أوزبكستان استوردت سلعا بقيمة 262 مليون دولار وكازاخستان 174 مليونا وطاجيكستان 149 مليونا وقرغيزيا 64 مليونا وبيلاروسيا 14 مليونا ومنغوليا 261 ألف دولار.