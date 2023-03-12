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المالية العراقية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة وارسالها إلى مجلس الوزراء

المالية العراقية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة وارسالها إلى مجلس الوزراء
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزيرة المالية العراقية طيف سامي، اليوم الاحد، الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

العالم - العراق

وقالت سامي في بيان، "انتهاء اعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وهي جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية".

وأضافت، ان "مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الإستراتيجية والتنموية المستدامة".

وتابعت الوزيرة، "عملنا طيلة الأشهر الماضية من عمر الحكومة الجديدة على استخلاص موازنة مستجيبة لحاجة الاقتصاد العراقي ومنسجمة مع خطط المنهاج الحكومي وحزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعمل الوزارة على تحقيقها ".

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المالية العراقية تعلن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة وارسالها إلى مجلس الوزراء

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