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قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: اجراءات الحظر المفروضة على ايران كانت ستدمر اي بلد آخر لو فرضت عليه

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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