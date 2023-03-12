مطالبات فلسطينية بطرد وفد الاحتلال من اجتماع البحرين ولغو عضويته

العالم - فلسطين

وأدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية، مشاركة برلمان الاحتلال في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي الدورة 146، والذي بدأ أعماله أمس السبت في البحرين، "في الوقت الذي يواصل كنيست الاحتلال شرعنة قوانين عنصرية ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية".

ودعت الدائرة، في بيان وصل، إلى طرد الوفد الإسرائيلي من اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وتعليق عضويته، نظرا "لشرعنة الكنيست الإسرائيلي عشرات القوانين العنصرية والفاشية،ومواصلة حكومة الاحتلال وجيشها،تشريع عمليات القتل والإعدام بدم بارد للشعب الفلسطيني وأسراه البواسل في سجون الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وهدم المنازل وضم الضفة وتهويد القدس".

وختمت دائرة المقاطعة بيانها بدعوة البرلمان العربي إلى "تكثيف جهوده ومواصلة ضغوطه في إسقاط البرلمان الإسرائيلي من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي والعمل على عزل كيان الاحتلال،لا سيما في ظل تصاعد جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري "الأبارتهايد" على الشعب الفلسطيني".

وكانت أربع دول عربية، هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، وقعت اتفاقيات تطبيع مع كيان الاحتلال بوساطة أمريكية في عام 2020، وأطلق عليها اسم ( اتفاقيات أبراهام )، وسبقها في التطبيع مع الاحتلال كل من مصر (1978) والأردن (1994).