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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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حركة الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء المباركة ستزيد من جذوة المواجهة وشعبنا عازم على مواصلة طريقه رغم عظم التضحيات ومقاومتنا حاضرة للرد
المحكمة العليا الايرانية تصدق على حكم إعدام"حبيب فرج الله كعب"لتشكيله وقيادته جماعة متمردة وتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية في خوزستان
حركة حماس: نزف شهداء نابلس الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال ونؤكد إنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا
مراسلة العالم: كتيبة "عرين الأسود" في نابلس تنعي الشهداء الفلسطينيين الثلاثة قرب حاجز صرة وتقول إنهم من عناصرها
وزارة الصحة الفلسطينية: 84 شهيداً ارتقوا منذ مطلع العام الجاري
اللواء سلامي: اجراءات الحظر جعلت الشعب الايراني اقوى ونظامه الاسلامي اشد رسوخا
اللواء سلامي: حرب عام واحد تكفي لزوال العديد من الأنظمة السياسية لكن ايران لم تخضع لظلم الاستكبار العالمي وواصلت شق طريقها باقتدار
اللواء سلامي: معظم الدول القوية عسكريا واقتصاديا في العالم لو واجهت اجراءات حظر قصيرة الاجل لعانت من ازمة وانحنى ظهرها
قائد حرس الثورة الاسلامية اللواء سلامي: اجراءات الحظر المفروضة على ايران كانت ستدمر اي بلد آخر لو فرضت عليه
إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات في أضنة جنوب البلاد
حركة حماس: نزف شهداء نابلس الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال ونؤكد إنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدرًا
الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.