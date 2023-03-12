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المحكمة العليا الايرانية تصدق على حكم إعدام"حبيب فرج الله كعب"لتشكيله وقيادته جماعة متمردة وتخطيط وتنفيذ عدة عمليات إرهابية في خوزستان

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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