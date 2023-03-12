انعكاسات عودة العلاقات بين طهران والرياض على المنطقة

العالم - مارأيكم

ويقول باحثون سياسيون، إن الصين برعايتها للاتفاق الإيراني السعودي بينت أنها تنتقل إلى مرحلة جديدة في التعامل مع ملفات المنطقة الحساسة.

ويوضح الباحثون السياسيون أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران أفشلت المخطط الصهيو أميركي من أجل عزل إيران عن المنطقة وإيجاد ما يسمى بالناتو العربي، مؤكدين أن استئناف هذه العلاقات، ستنعكس إيجابا على الملفات الساخنة في المنطقة.

ويشير الباحثون السياسيون، إلى أن إيران لديها مبدأ في سياستها الخارجية وهو عدم التدخل في الشؤون الدول الداخلية، موضحين أن طهران لا تتدخل في المفاوضات بين الأطراف اليمنية أو بين السعودية واليمن ولكنها ستدعم هذه المباحثات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.

بدورهم يقول محللون سياسيون، إن الاتفاق السعودي الإيراني لأن يؤثر على العدوان على اليمن لأن العدوان بالأساس شنته السعودية برعاية أميركية لهذا يتطلب إرادة أميركية من أجل إنهائه.

ويؤضح المحللون السياسيون أن الاتفاق السعودي الإيراني أبطل نظرية إيران فوبيا التي حاولت واشنطن ومعها "إسرائيل" زرعها لدى الدول العربية.

من جانبهم يعتبر خبراء سياسيون، عودة العلاقات بين إيران والسعودية بأنها صفعة قوية للاحتلال الصهيوني والأميركي، مؤكدين أن الاتفاق السعودي الإيراني أفشل سياسية "إسرائيل" في بسط هيمنتها والترويج لما يسمى بالديانة الابراهيمية.

مارأيكم..