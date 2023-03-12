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مساعد وزير الخارجية الايراني علي باقري كني يلتقي كلا من وزير الخارجية العماني ونائبه في مسقط ويجري محادثات معهما

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ - ١٠:٤٤ بتوقيت غرينتش

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