شاهد.. هكذا أدخلت الصين المنطقة في مشهد دولي جديد

العالم - خاص بالعالم

وقال العتريسي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث، إن الصين برعايتها للاتفاق الإيراني السعودي بينت أنها تنتقل إلى مرحلة جديدة في التعامل مع ملفات المنطقة الحساسة.

واوضح الباحث السياسي، أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران أفشلت المخطط الصهيو أميركي من أجل عزل إيران عن المنطقة وإيجاد ما يسمى بالناتو العربي مؤكدين أن استئناف هذه العلاقات،ستنعكس إيجابا على الملفات الساخنة في المنطقة.

وأشار العتريسي، إلى أن إيران لديها مبدأ في سياستها الخارجية وهو عدم التدخل في الشؤون الدول الداخلية، موضحا أن طهران لا تتدخل في المفاوضات بين الأطراف اليمنية أو بين السعودية واليمن ولكنها ستدعم هذه المباحثات من أجل إنهاء الأزمة اليمنية.

هذا واعلنت ايران والسعودية الجمعة التوصل الى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.

واوضح بيان مشترك ان طهران والرياض اتفقتا على اعادة فتح السفارات والممثليات خلال شهرين مضيفا أن البلدين أكدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وبحسب البيان سيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبا لتنفيذ الاتفاقات واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

كما اعربت السعودية وإيران عن امتنانهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما مباحثات الجانبين واستضافت الصين المحادثات بين ايران والسعودية لمدة اسبوع حيث شارك فيها من الجانب الايراني امين المجلس الأعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" ومن الجانب السعودي مستشار الامن الوطني "مساعد بن محمد العيبان".