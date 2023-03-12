شاهد.. تأثير عودة العلاقات بين طهران والرياض على الملف اليمني

العالم - خاص بالعالم

وقال البخيتي في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال برنامج "مع الحدث" إن الاتفاق السعودي الإيراني لأن يؤثر على العدوان على اليمن لأن العدوان بالأساس شنته السعودية برعاية أميركية لهذا يتطلب إرادة أميركية من أجل إنهائه.

واوضح المحلل السياسي أن الاتفاق السعودي الإيراني أبطل نظرية إيران فوبيا التي حاولت واشنطن ومعها "إسرائيل" زرعها لدى الدول العربية.

هذا واعلنت ايران والسعودية التوصل الى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بوساطة صينية.

واوضح بيان مشترك ان طهران والرياض اتفقتا على اعادة فتح السفارات والممثليات خلال شهرين مضيفا أن البلدين أكدا احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وبحسب البيان سيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبا لتنفيذ الاتفاقات واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء.

كما اعربت السعودية وإيران عن امتنانهما للعراق وسلطنة عمان لاستضافتهما مباحثات الجانبين واستضافت الصين المحادثات بين ايران والسعودية لمدة اسبوع حيث شارك فيها من الجانب الايراني امين المجلس الأعلى للامن القومي الايراني "علي شمخاني" ومن الجانب السعودي مستشار الامن الوطني "مساعد بن محمد العيبان".