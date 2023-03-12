الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة إيران

العالم - العراق

وقالت رئاسة الجمهورية العراقية في بيان ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبال، اليوم، في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له"، مبينة ان "السفير سلم الرئيس رسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي تضمنت دعوته لزيارة إيران".

وأعرب رئيس الجمهورية عن شكره واعتزازه بالدعوة الكريمة، مؤكدا تلبيتها في أقرب فرصة.

وعبر عن سعادته "للاتفاق المشترك بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية على استئناف العلاقات بينهما"، معربا عن أمله "بتحقيق المزيد من التطورات الإيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وشدد "على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وضرورة العمل الجدي لوقف الصراعات وتحقيق السلم والأمن العالمي".

بدوره أعرب السفير الإيراني عن الشكر والتقدير لجهود العراق في استضافة جولات الحوار، وأهميتها في التوصل إلى الاتفاق المشترك على استئناف العلاقات بين إيران والسعودية.

وأكد "حرص إيران ورغبتها في استمرار التعاون المشترك مع العراق وبما يؤّمن الارتقاء بواقع العلاقات الثنائية خدمة للمصالح العليا للبلدين".