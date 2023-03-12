ماذا حدث في الأيام الاولی من انطلاق قناة العالم

العالم - خاص بالعالم

وخلال تغطية مباشرة لحفل بمناسبة الذکری العشرين لانطلاقة قناة العالم قال د. حسن بهشتي بور:"ان قناة العالم تأسست 20 يوماً قبل بدء الغزو الاميرکي للعراق، وبدأت القناة ببث 8 ساعات من البرامج خلال اليوم، ثم ازدادت ساعات البث بعد 10 ايام الی 16 ساعة".

وأکد ان مسؤولين القناة کانوا قد تنبؤا بالغزو الاميرکي علی العراق، ولذلک قاموا بالتخطيط اللازم لتغطية أحداث هذا الغزو التاريخي بشکل مباشر".

وأوضح ان قناة العالم کانت مستاءة من الحرب الغيرعادلة علی العراق، لکنها أخذت علی عاتقها تغطية مجريات الاحداث ابان هذا الغزو للعراق.

وأشار الی ان تنبؤات مسؤلي القناة، تحققت بدقة، حيث ان القناة فتحت نافذة جانبية علی شاشتها لتغطية الاحداث المباشرة في بغداد.

وذکر بهشتي بور المرحوم جبار حاتمي، المذيع ومقدم البرامج والمحلل السياسي المختص بالشؤون العراقية، مؤکداً انه کان يواکب جميع الاحداث وينقلها الی المشاهدين خلال 24 ساعة بحيث انه لم يکن يذهب الی البيت وکان يبات في القناة من أجل ذلک.

وأستذکر الرئيس الاول لقناة العالم، يوم الغزو الاميرکي علی العراق، مؤکداً ان مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للإعلام الموجه للخارج محمد سرافراز اتصل به عند الساعة الرابعة صباحاً وقد کان يقضاً فسأله عن الحرب، فأجابه انها لم تبدأ بعد، ولکن عندما قطع الاتصال واتجه نحو اقامة صلاة الصبح، بدأ الغزو الاميرکي علی العراق، فعلاً".

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