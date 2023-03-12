مظاهرات فلسطينية نصرة للأسرى يوم الثلاثاء القادم

العالم - فلسطين

وقالت اللجنة في بيان لها: إن "وحدتنا داخل الأسر في مواجهة السجان نريدها -ويسعدنا أن نراها- تتجسد خارج السجن وتتجاوز كل ما جرى ويجري من مشاهد لا تسعدنا ولا نرضى أن تستمر، فعدونا لا يميز بين فلسطيني وآخر".

وأضافت: "نتوجه لكم اليوم ونحن نقترب من معركتنا الكبرى التي لم يعد بيننا وبينها إلا أيام معدودات، المعركة التي تلتحم فيها كل ساحات المواجهة مع عدونا، من القدس إلى جنين، ومن نابلس إلى الداخل، ومن خارج السجن إلى داخل أسواره، معركة لا نراها إلا معركة حرية للأرض والإنسان مع حكومة التطرف والعنصرية التي حاربتنا في أبسط حقوقنا، لتصل إلى حياتنا بحد ذاتها عبر قانون الإعدام".

وتابعت: "لنجعل من يوم الثلاثاء -كل ثلاثاء- إحياء لذكرى الثلاثاء الحمراء التي قدم فيها شعبنا خيرة أبنائه على مشنقة الحرية زمن الانتداب والاحتلال البريطاني، ليكون يوم الثلاثاء "ثلاثاء الحرية"، ليلتقي صوتنا بصوتكم بهتافٍ واحد "حرية ... حرية ... حرية".

كما دعت لجنة الطوارئ العليا كافة النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل لإطلاق هاشتاغ "الشعب يريد تحرير الأسير".

وقالت اللجنة في ختام بيانها: "شعبنا البطل؛ إن إسنادكم لنا هو أساس صمودنا وعنوان وفائكم لنا، فليستمر حتى تحقيق مطالبنا وحريتنا، فكونوا كما عهدناكم دوما أهل الوفاء والتضحية من أجل القضايا الكبرى".

يشار إلى أن الحركة الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني، تواصل لليوم السادس والعشرين على التوالي، خطواتها النضالية الجماعية ضد إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي تأتي بتحريض مباشر من الوزير الفاشي "ايتمار بن غفير".